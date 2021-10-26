26 Ekim 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? F.Bahçe Beko Barcelona maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

F.Bahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.10.2021

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 6. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunurken; İspanyol temsilcisi ise 5'te 5 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Peki; Fenerbahçe Beko Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Barcelona maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertliler namağlup rakibini yenerek yükselişe geçmek istiyor. İspanyol ekibi ise serisini sürdürme peşinde...

FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı saat 20.45'te başlayacak. Dev müsabaka beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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