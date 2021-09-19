Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Miguel Crespo, UEFA listesinde yer almadığı için Eintracht Frankfurt maçının kadrosuna dahil edilmemişti. Teknik direktör Vitor Pereira, 25 yaşındaki orta sahaya şans vererek Başakşehir maçında siftah yaptıracak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Yeni transferlerden Miguel Crespo görev bekliyor. UEFA listesinde yer almadığı için Frankfurt'a götürülmeyen Portekizli orta saha, Başakşehir maçının kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın 25 yaşındaki oyuncuya en az bir devre şans verip, siftah yaptırması bekleniyor. Burak Kapacak da aynı şekilde kulübede sıra bekleyecek.

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