Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı lacivertliler, son olarak Sivasspor maçında puan kaybı yaşamıştı. Kanarya bu maçla başlayarak yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Öte yandan Başakşehir ise ligdeki ilk puanını almak istiyor. Heyecan dolu Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Şener, Ndayishimiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka.
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor ekranlarında...
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?
Başakşehir-Fenerbahçe maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy.
BAŞAKŞEHİR HENÜZ PUAN ALAMADI!
Medipol Başakşehir, ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu-lacivertliler, son sıradaki GZT Giresunspor'un averajla önünde 19. sırada yer alıyor.
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