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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! "Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında..."

Toroğlu’dan flaş penaltı yorumu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz maçın son anlarında penaltı vuruşu kazandı. Pelkas'ın vuruşunun ardından kaleciden dönen topu Berisha tamamlamıştı. Maçın hakemi penaltıyı iptal etmişti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu o pozisyonu yorumladı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, D grubu ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, maçın son bölümünde kritik bir penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Dimitrios Pelkas, kaleciyi geçememişti. Dönen topu tamamlayan Berisha, golü atmıştı. Ancak pozisyonun ardından maçın hakemi Maurizio Mariani, Berisha'nın vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle golü iptal etti. İtalyan hakemin verdiği bu kararın üzerine mücadele 1-1 sona erdi.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu canlı yayında değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin E. Frankfurt maçındaki penaltısı tekrar edilmeliydi" ifadelerini kullandı.

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