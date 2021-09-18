Galatasaray NEF ile Fenerbahçe Beko Cevat Soydaş Turnuvası'nda karşı karşıya gelecek. 3. lük maçına çıkacak iki takım kazanmak için mücadele edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbolda heyecan devam ediyor. Cevat Soydaş Turnuvası'nda 3. lük maçı dev derbiye sahne olacak. Yeni yapılanmaya giden Galatasaray NEF ile Fenerbahçe BEKO karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY NEF - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko basketbol maçı 18 Eylül saat 15:00'te Galatasaray, Fenerbahçe ve TOFAŞ'ın Youtube kanallarında canlı yayınlanacak.

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