Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de en kritik sezon! Eğer şampiyon olunursa...
Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Portekizli teknik adma Vitor Pereira önderliğinde sezona flaş bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, transfer dönemini de oldukça verimli geçirdi. Kanarya, kadrosunu genç ve gelecek vadeden oyuncularla güçlendirdi. Öte yandan yönetim bu sezon alınacak olan bir şampiyonluğu her şeyden önemli görüyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe, transferin kapanmasının ardından gözünü tamamen lige çevirdi. Sarı-lacivertlilerde gerek performans alınamayan oyuncuların kadrodan gönderilmesi, gerekse takımın çok daha genç ve potansiyelli oyuncularla donatılması hem yönetimi hem de teknik heyeti umutlandırıyor. Sarı-lacivertlilerde Pelkas, Szalai, Altay gibi piyasası olan oyunculara Min-Jae Kim, Mergim Berisha, Miguel Crespo gibi futbolcuların katılması, piyasa değeri artan bir takım ortaya çıkardı. Bunun yanında Watford küme düşmezse Ozan Tufan'dan 6.5 milyon Euro gelecek.
FFP ANLAŞMASI SONA ERİYOR
Fenerbahçe'nin gelecek sezon UEFA ile yapılan FFP anlaşmasının bitecek olması dolayısıyla sarı-lacivertliler çok daha rahat hareket edebilecek. Sabah'ın haberine göre yönetim, bu sezonki şampiyonluğun her şeyden daha kritik olduğunu düşünüyor. Lige üçte üç ile başlayan teknik direktör Vitor Pereira ile yapılan toplantılarda bu sezon yaşanacak şampiyonluğun gelecek adına çok önemli olduğu belirtiliyor.
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