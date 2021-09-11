11 Eylül 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fabricio Bustos'tan Fenerbahçe'ye söz! Ocakta olmasa bile...

Transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, sağ bek mevkisi için Independiente forması giyen Fabricio Bustos'ta mutlu sona ulaşamamıştı. Kulübüyle sözleşmesi 2022'de bitecek Arjantinli yıldız, sarı-lacivertlilere söz vererek Ocak'ta olmasa bile mukavelesi sona erdiğinde imza atacağını söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fabricio Bustos’tan Fenerbahçe’ye söz! Ocakta olmasa bile...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği ancak transfer etmeyi başaramadığı Fabricio Bustos'tan Sarı-Lacivertli kulübün vazgeçmediği ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; Fenerli kurmayların ocak ya da haziran ayında Arjantinli sağ beke imza attıracağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fabricio Bustos’tan Fenerbahçe’ye söz! Ocakta olmasa bile...

INDEPENDIENTE SORUN ÇIKARDI

Kanarya'nın Fabricio Bustos ile anlaşma sağladığı ancak kulübü Independiente'nin sorun çıkartması nedeniyle oyuncunun imza atamadağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fabricio Bustos’tan Fenerbahçe’ye söz! Ocakta olmasa bile...

ARTIK İPLER FENER'İN ELİNDE

Bustos'un Independiente ile olan sözleşmesi 2022 haziran aayında sona eriyor. F.Bahçe ya haziranda bedelsiz ya da ocakta cüzi bir ücretle Arjantinli'yi kadrosuna katacak.

Son dakika transfer haberleri: Fabricio Bustos’tan Fenerbahçe’ye söz! Ocakta olmasa bile...

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Bustos'un çubuklu formayı giymesi çok istediği belirtiliyor. 25 yaşında ve 1.67 boyunda olan Bustos'un piyasa değeri 5 milyon Euro. 4 kez de milli formayı giydi.

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