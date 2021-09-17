17 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

Sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.09.2021

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın son durumuyla ilgili bilgi de verdi. (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ligin 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'nin, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarına başladığı belirtildi.

Eintracht Frankfurt karşılaşmasında ilk 11'de oynayan isimlerin yenilenme çalışmasıyla tamamladığı idmana, diğer futbolcuların ısınma ve koordinasyon ile başladığı aktarıldı.

Pas ve gol vuruşu ile devam eden antrenmanın dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandığı kaydedildi.

İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın tedavilerine devam edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe, cumartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Pelkas'tan F.Bahçe taraftarına mesaj! haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’den kötü prova! F.Bahçe'den kötü prova!
Pelkas’tan F.Bahçe taraftarına mesaj! Pelkas'tan F.Bahçe taraftarına mesaj!
Kim Min-Jae’yi yere göğe sığdıramadılar! Kim Min-Jae'yi yere göğe sığdıramadılar!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör