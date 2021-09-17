Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, Eintracht Frankfurt maçında kaçırdığı penaltı sonrasında kendisi lehine yapılan tezahüratlar için sarı lacivertli taraftarlara teşekkür etti. Yunan yıldız, "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı haykırdınız. Bu sizin sevginizi ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğinizin karşılığını kesinlikle vereceğim" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)