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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Dimitrios Pelkas'tan Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Pelkas’tan F.Bahçe taraftarına mesaj!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 Giriş Tarihi: 17.09.2021

Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, Eintracht Frankfurt maçında kaçırdığı penaltı sonrasında kendisi lehine yapılan tezahüratlar için sarı lacivertli taraftarlara teşekkür etti. Yunan yıldız, "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı haykırdınız. Bu sizin sevginizi ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğinizin karşılığını kesinlikle vereceğim" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, Eintracht Frankfurt maçının son anlarında kaçırdığı penaltı sonrasında taraftarın kendisine verdiği desteğe ilişkin bir mesaj yayınladı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yunan futbolcu, "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı haykırdınız. Bu sizin saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğin kesinlikle karşılığını vereceğim. Henüz ligin başındayız ve hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız."dedi.

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