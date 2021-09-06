06 Eylül 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sol beke Arthur Masuaku hamlesi!

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Son olarak Miguel Crespo'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, sol bek bölgesini de güçlendirmek istiyor. Kanarya bu bölge için Porto'dan Zaidu Sanusi için girişimlere başlasa da, transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşın West Ham United'da forma giyen Arthur Masuaku'yu listesine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den sol beke Arthur Masuaku hamlesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yönetim, sol bek hattı için West Ham United forması giyen Arthur Masuaku ile anlaştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den sol beke Arthur Masuaku hamlesi!

Football News West Africa'nın haberine göre Sarı lacivertliler, Kongolu oyuncu Arthur Masuaku için West Ham United Kulubü'ne 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den sol beke Arthur Masuaku hamlesi!

WEST HAM VE OYUNCU TARAFI BEKLEMEDE

Ajansspor'un derlediği haberde Fenerbahçe ile Arthur Masuaku ve West Ham United yönetimi anlaştığı, sarı lacivertlilerin şu anda takımdan yabancı bir oyuncuyu göndererek Masuaku'ya yer açmaya çalıştığını iddia etti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den sol beke Arthur Masuaku hamlesi!

FRANSA'DA YETİŞTİ

Kongolu oyuncu, doğduğu ülke Fransa'nın takımı Valenciennes'de altyapı eğiti aldı. 2014 yılında Olimpiakos'a transfer oldu. 2016'da ise 7.1 milyon Euro'ya West Ham'a transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den sol beke Arthur Masuaku hamlesi!

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?

7 Kasım 1993 doğumlu Arthur Masuaku sol bek bölgesinde görev yapıyor. West Ham United forması giyen ve 7 milyon Euro piyasa değeri bulunan Arthur Masuaku'nun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Arthur Masuaku 2016 yılında Olimpiakos'tan 7.1 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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