Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sol beke Arthur Masuaku hamlesi!
Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Son olarak Miguel Crespo'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, sol bek bölgesini de güçlendirmek istiyor. Kanarya bu bölge için Porto'dan Zaidu Sanusi için girişimlere başlasa da, transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşın West Ham United'da forma giyen Arthur Masuaku'yu listesine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yönetim, sol bek hattı için West Ham United forması giyen Arthur Masuaku ile anlaştı.
Football News West Africa'nın haberine göre Sarı lacivertliler, Kongolu oyuncu Arthur Masuaku için West Ham United Kulubü'ne 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.
WEST HAM VE OYUNCU TARAFI BEKLEMEDE
Ajansspor'un derlediği haberde Fenerbahçe ile Arthur Masuaku ve West Ham United yönetimi anlaştığı, sarı lacivertlilerin şu anda takımdan yabancı bir oyuncuyu göndererek Masuaku'ya yer açmaya çalıştığını iddia etti.
FRANSA'DA YETİŞTİ
Kongolu oyuncu, doğduğu ülke Fransa'nın takımı Valenciennes'de altyapı eğiti aldı. 2014 yılında Olimpiakos'a transfer oldu. 2016'da ise 7.1 milyon Euro'ya West Ham'a transfer oldu.
ARTHUR MASUAKU KİMDİR?
7 Kasım 1993 doğumlu Arthur Masuaku sol bek bölgesinde görev yapıyor. West Ham United forması giyen ve 7 milyon Euro piyasa değeri bulunan Arthur Masuaku'nun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Arthur Masuaku 2016 yılında Olimpiakos'tan 7.1 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
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