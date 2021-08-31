Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'ya büyük destek! "Vardır bir bildiği"
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi takımın başına getirdiği Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerle bomba gibi bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de 3'te 3 ile başlayan, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalma başarısı gösteren Fenerbahçe'de taraftarlar, Portekizli teknik adama büyük destek veriyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Pereira'nın transferle veya takımla ilgili aldığı her kararın altına "Vardır bir bildiği" yazıyor. (FB spor haberi)
Avrupa Ligi'nde gruplara kalan, Süper Lig'de de 3'te 3 yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük bir destek var. Portekizli hoca ortaya koyduğu liderlik, oynattığı mücadeleci futbol ve gençlere verdiği büyük önemle kısa sürede camianın gönlünde taht kurdu.Pereira ayrıca verdiği yerinde kararlarla herkesin büyük güvenini de kazanmış durumda. Takvim'in haberine göre; Portekizli hocaya büyük destek veren taraftarlar son zamanlarda sosyal medyada "Vardır bir bildiği" akımını başlattı. Taraftarlar, Pereira'nın transfer veya takımla ilgili aldığı kararların altına, "Vardır bir bildiği" yorumunu yapıyor. Oluşan bu sinerjinin Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında büyük bir itici güç olacağı ifade ediliyor.
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