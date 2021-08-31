31 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'ya büyük destek! "Vardır bir bildiği"

Pereira’ya büyük destek! Vardır bir bildiği
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.08.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi takımın başına getirdiği Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerle bomba gibi bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de 3'te 3 ile başlayan, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalma başarısı gösteren Fenerbahçe'de taraftarlar, Portekizli teknik adama büyük destek veriyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Pereira'nın transferle veya takımla ilgili aldığı her kararın altına "Vardır bir bildiği" yazıyor. (FB spor haberi)

Avrupa Ligi'nde gruplara kalan, Süper Lig'de de 3'te 3 yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük bir destek var. Portekizli hoca ortaya koyduğu liderlik, oynattığı mücadeleci futbol ve gençlere verdiği büyük önemle kısa sürede camianın gönlünde taht kurdu.Pereira ayrıca verdiği yerinde kararlarla herkesin büyük güvenini de kazanmış durumda. Takvim'in haberine göre; Portekizli hocaya büyük destek veren taraftarlar son zamanlarda sosyal medyada "Vardır bir bildiği" akımını başlattı. Taraftarlar, Pereira'nın transfer veya takımla ilgili aldığı kararların altına, "Vardır bir bildiği" yorumunu yapıyor. Oluşan bu sinerjinin Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında büyük bir itici güç olacağı ifade ediliyor.

Kanarya'ya 21'lik forvet! Menajerine şartları soruldu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Diego Rossi kimdir? Diego Rossi kimdir?
Resmi açıklama geldi! F.Bahçe’ye Uruguaylı yıldız Resmi açıklama geldi! F.Bahçe'ye Uruguaylı yıldız
Kanarya’ya 21’lik forvet! Menajerine şartları soruldu Kanarya'ya 21'lik forvet! Menajerine şartları soruldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör