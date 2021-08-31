31 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi kimdir?

Diego Rossi kimdir?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi saat 14.00'te İstanbul'da olacak. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 karşılaşmada 6 gol, 1 asist üretti. (FB spor haberleri)

DIEGO ROSSI KİMDİR?

5 Mart 1998'de Uruguay'da dünyaya gelen Diego Rossi, 1.70 boyunda ve kanat forvet olarak görev yapıyor. Oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Kariyerine Penarol'de başlayan Diego Rossi, 2017-18 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olmuştu. Diego Rossi, bu sezon toplamda 19 müsabakada forma giyerken 6 gol 1 asist üretti.

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