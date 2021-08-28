Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia hakkında flaş Erol Bulut detayı!

2 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve performansını giderek yükselten Enner Valencia, son olarak HJK Helsinki ile oynanan rövanş maçında hat-trick yaparak adından oldukça fazla söz ettirdi. Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu oyuncusunun transferinin ardından Erol Bulut hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Teknik direktör Erol Bulut'un süratli stilinden etkilenip, önce Alanyaspor'a aldırmak istediği ancak başaramayınca Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği Enner Valencia, iki sezondur attığı ve attırdığı gollerle sarı lacivertli takımı sırtlayan isim oldu...

Hürriyet'in haberine göre; Valencia'yı West Ham United'da oynadığı dönemden beri takip eden Bulut, Ekvadorlu futbolcunun daha sonra forma giydiği Everton ve Tigres'teki performanslarında gerileme olduğunu bilmesine rağmen, potansiyelinden emin olduğu için Alanya'ya getirmek istedi. Ancak mali koşullar nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Valencia'yı bir yıl sonra göreve geldiği Fenerbahçe'ye aldırmayı başaran Bulut, aynı sezon transfer ettirdiği Dimitris Pelkas ve 5 stoper adayı arasından seçtiği Attila Szalai'nin de başarılı performanslarından dolayı çok mutlu olduğu öğrenildi.

Geçen sezon 12 gol, 5 asistle F.Bahçe'nin en skorer ismi olan Valencia, bu sezon Süper Lig'de 1, Avrupa Ligi'nde 3 gol attı.

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