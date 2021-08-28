Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe Jerome Boateng için karşı karşıya!
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Son şampiyon Beşiktaş, yaptığı transferlerle adından oldukça söz ettirdi. Öte yandan sarı lacivertliler transferde daha temkinli bir dönem geçirse de yaz transfer döneminin son günlerinde atağa kalkacak. İki ezeli rakibin yolu yıldız oyuncuda kesişti. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Jerome Boateng için karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK FB haberleri)
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Kara Kartal'da, gözler transfere çevrildi. Kadrosuna önemli takviyeler yapan siyah beyazlılarda yeni hedef ise stoper.
F.BAHÇE PEREIRA İLE ÇOK BAŞKA!
Süper Lig'in bir başka şampiyonluk adayı ise Fenerbahçe. Sarı lacivertliler Vitor Pereira önderliğinde çıktığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.
Transferde ise rakiplerine göre daha sessiz bir dönem geçiren Fenerbahçe'de, yaz transfer döneminin son günlerinden bombalar patlayacak. Kanarya, forvet, orta saha ve kanat bölgesinin yanı sıra bir de stoper alacak.
DEV YARIŞ BOATENG İÇİN!
Alman Jérôme Agyenim Boateng hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin listesinde olarak ön plana çıktı. Aynı zamanda bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon Bayern Münih'te forma giydi.
Bonservisi elinde olan savunma oyuncusu için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin imza parasını düşürüp 2 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi.
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