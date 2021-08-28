28 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe Jerome Boateng için karşı karşıya!

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Son şampiyon Beşiktaş, yaptığı transferlerle adından oldukça söz ettirdi. Öte yandan sarı lacivertliler transferde daha temkinli bir dönem geçirse de yaz transfer döneminin son günlerinde atağa kalkacak. İki ezeli rakibin yolu yıldız oyuncuda kesişti. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Jerome Boateng için karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK FB haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe Jerome Boateng için karşı karşıya!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Son şampiyon Beşiktaş geçtiğimiz sezondaki başarısını bu sezon da devam etmeyi planlıyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig'de çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe Jerome Boateng için karşı karşıya!

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Kara Kartal'da, gözler transfere çevrildi. Kadrosuna önemli takviyeler yapan siyah beyazlılarda yeni hedef ise stoper.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe Jerome Boateng için karşı karşıya!

F.BAHÇE PEREIRA İLE ÇOK BAŞKA!

Süper Lig'in bir başka şampiyonluk adayı ise Fenerbahçe. Sarı lacivertliler Vitor Pereira önderliğinde çıktığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe Jerome Boateng için karşı karşıya!

Transferde ise rakiplerine göre daha sessiz bir dönem geçiren Fenerbahçe'de, yaz transfer döneminin son günlerinden bombalar patlayacak. Kanarya, forvet, orta saha ve kanat bölgesinin yanı sıra bir de stoper alacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe Jerome Boateng için karşı karşıya!

Süper Lig'in 2 devi, Alman dünya yıldızı için karşı karşıya geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe Jerome Boateng için karşı karşıya!

DEV YARIŞ BOATENG İÇİN!

Alman Jérôme Agyenim Boateng hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin listesinde olarak ön plana çıktı. Aynı zamanda bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon Bayern Münih'te forma giydi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe Jerome Boateng için karşı karşıya!

Alman ekibinde 363 mücadelede sahaya çıkan Boateng topla oynama konusunda oldukça başarılı bir stoperliğinin yanı sıra aynı zamanda da hızı ile öne çıkyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe Jerome Boateng için karşı karşıya!

Bonservisi elinde olan savunma oyuncusu için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin imza parasını düşürüp 2 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi.

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