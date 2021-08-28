28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!
Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin fikstürü belli oldu. D grubundan mücadele edecek olan sarı lacivertlilerin rakipleri ise, Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp. Kanarya ilk maçını ise Almanya'da Eintracht Frankfurt ile oynayacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele edecek. Sarı lacivertlilerin gruptaki rakipleri, Eintracht Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp.
Fenerbahçe'nin grup maçlarının fikstürü belli oldu.
İŞTE FİKSTÜR
16 Eylül 22.00 | E. Frankfurt - Fenerbahçe
30 Eylül 19.45 | Fenerbahçe - Olympiakos
21 Ekim 19.45 | Fenerbahçe - Antwerp
4 Kasım 22.00 | Antwerp - Fenerbahçe
25 Kasım 22.00 | Olympiakos - Fenerbahçe
9 Aralık 19.45 | Fenerbahçe - E. Frankfurt
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