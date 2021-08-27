Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de bir de ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Oğuz Kağan Güçtekin'in bonservisiyle birlikte Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

İşte yapılan açıklama:

Oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya transfer olmuştur.

Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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