27 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Oğuz Kağan Güçtekin'i Westerlo'ya gönderdi!

Fenerbahçe’de ayrılık! Bonservisiyle gitti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de bir de ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Oğuz Kağan Güçtekin'in bonservisiyle birlikte Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

İşte yapılan açıklama:

Oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya transfer olmuştur.

Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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