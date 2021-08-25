Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas yemekte bir araya geldi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bir otelde buluşarak yemek yedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki gün bir otelde bir araya gelerek yemek yedi.

İşte Hürriyet'te yer alan o haber:

"İki rakip kulübün başkanını birlikte yemek yerken görenler küçük bir şaşkınlık yaşayarak, gözlerine inanamadı! Acaba iki kulüp arasında yeni bir anlaşma mı geliyor diye düşünenler olmuş, hemen merakları gidereyim!

Ali Koç ve Burak Elmas, gençlik yıllarından beri arkadaş. Aynı çevrenin gençleri olan iki başkan, rakip takımları tutsa da futbol tutkuları nedeniyle yakın arkadaş olmuş. Yani aralarındaki rekabet ezeli olsa da dostlukları ebedi…"

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