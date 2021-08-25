25 Ağustos 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den süper transfer hamlesi! Peş peşe gelecekler

Süper Lig'de 2'de 2 yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında da HJK Helsinki'yi 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Bu maç sonrasında sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, 3 transfer yapabileceklerini ve bu sayının 4'e de yükselebileceğini ifade etmişti. Sarı-lacivertlilerde hangi bölgelere kimin geleceği merak konusu olurken, teknik direktör Vitor Pereira'nın transfer listesi de ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve deneyimli teknik adamın listesi... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 25.08.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 12:08
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’den süper transfer hamlesi! Peş peşe gelecekler

Süper Lig'de yaz transfer penceresi 8 Eylül 2021 tarihinde kapanacak. Geri sayım sürerken, golcünün yanı sıra kanat takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişme yaşandı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’den süper transfer hamlesi! Peş peşe gelecekler

ÜST ÜSTE 3 GALİBİYET

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Adana Demirspor'u deplasmanda yenen, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki'yi tek golle geçen sarı-lacivertli ekip, dün de Kadıköy'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’den süper transfer hamlesi! Peş peşe gelecekler

TRANSFERDE GAZA BASILDI

Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için kadrosuna birçok yıldızı katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler...

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’den süper transfer hamlesi! Peş peşe gelecekler

FORVETTE 3 ADAY

Helsinki karşısına sakatlıklar nedeniyle golcüsüz çıkan Fenerbahçe'de taraftar en çok bu bölgeye yapılacak takviyeyi merak ediyor. Forvet için üç isim ön plana çıkıyor. Yönetim, Lyon'un yıldızı Moussa Dembele için büyük çaba sarf ediyor. Fransız yıldızla prensip anlaşmasına varılsa da kulübüyle yapılan pazarlıklar zorlu geçiyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’den süper transfer hamlesi! Peş peşe gelecekler

Diğer yandan Cedric Bakambu için yapılan girişimlerde artık Çin'den gelecek haber bekleniyor. Kongolu oyuncu eğer Beijing Guoan'dan bonservisini alabilirse, imza için hazır olacak.

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