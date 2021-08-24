Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fatih Terim'in yeni gözdesi...

Transfer döneminde kadrosunda gençleştirme operasyonu yapan ve 8 futbolcuyu renklerine bağlayan Galatasaray, transferde hız kesmeyecek. Olimpiu Morutan için Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, "Galatasaray'la anlaştık." derken Hatayspor galibiyeti sonrasında teknik direktör Fatih Terim ise "Görüşmeler devam ediyor" dedi. Sarı-kırmızılı takım kanat bölgesine bir transfer yapma kararı daha alırken, deneyimli teknik adamın yeni gözdesi de ortaya çıktı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 24.08.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 11:33 ABONE OL