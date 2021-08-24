24 Ağustos 2021, Salı

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fatih Terim'in yeni gözdesi...

Transfer döneminde kadrosunda gençleştirme operasyonu yapan ve 8 futbolcuyu renklerine bağlayan Galatasaray, transferde hız kesmeyecek. Olimpiu Morutan için Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, "Galatasaray'la anlaştık." derken Hatayspor galibiyeti sonrasında teknik direktör Fatih Terim ise "Görüşmeler devam ediyor" dedi. Sarı-kırmızılı takım kanat bölgesine bir transfer yapma kararı daha alırken, deneyimli teknik adamın yeni gözdesi de ortaya çıktı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 24.08.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 11:33
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fatih Terim’in yeni gözdesi...

Geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla 2. sırada bitiren Galatasaray, transfer dönemine bomba gibi girdi ve 8 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fatih Terim’in yeni gözdesi...

Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenirken; Avrupa Ligi'nde St. Johnstone'u geçti ve Randers'la eşleşti. İlk maçını deplasmanda oynayan Cimbom, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fatih Terim’in yeni gözdesi...

Ligde Giresunspor karşısında da 2-0 üstün gelen sarı-kırmızılı takım, Hatayspor'u da 2-1'lik skorla geçerek 2'de 2 yaptı ve 6 puanı hanesine yazdırdı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fatih Terim’in yeni gözdesi...

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali ülke basınına verdiği röportajda, "Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservis 5.7 milyon euro. Şimdi 4.2 milyon euro ödeyecekler. UEFA'da gruplara kalırlarsa da 1.5 milyon euro ödeyecek." ifadelerini kullandı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fatih Terim’in yeni gözdesi...

FCSB Teknik Direktörü Edi Iordanescu ise, "Önemli bir oyuncumuzu, Morutan'ı kaybettik artık bizim oyuncumuz değil." dedi.

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