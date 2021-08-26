26 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kolasinac'ta geri sayıma geçildi

Kolasinac’ta geri sayıma geçildi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

Son dakika spor haberleri: Sead Kolasinac transferinde artık detaylar konuşuyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano dün sosyal medya hesabından, "Fenerbahçe, Sead Kolasinac transferinde büyük aşama kaydetti. Son görüşmeler yapılıyor" bilgisini paylaştı. (FB spor haberi)

Sead Kolasinac transferinde artık detaylar konuşuyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano dün sosyal medya hesabından, "Fenerbahçe, Sead Kolasinac transferinde büyük aşama kaydetti. Son görüşmeler yapılıyor" bilgisini paylaştı. Arsenal'le 1 yıl kontratı kalan 28 yaşındaki Bosnalı sol beki yönetim, bonservis ödemeden bitirmeye çalışıyor. İmzaların her an atılabileceği belirtiliyor.

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