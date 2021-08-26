26 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Zanka’ya Antwerp kancası

Zanka’ya sürpriz talip
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

Son dakika spor haberleri: Zanka'ya Royal Antwerp talip oldu. Nieuwsbald'ın haberine göre savunmaya ekstra bir oyuncu arayan Belçika ekibinin ilk hedefi Dessoleil. Alternatif olarak ise Zanka düşünülüyor. Fenerbahçe, Zanka'nın yanı sıra Perotti, Dirar, Caner ve Sinan'ı da göndermek için çalışıyor. (FB spor haberi)

Zanka'ya Royal Antwerp talip oldu. Nieuwsbald'ın haberine göre savunmaya ekstra bir oyuncu arayan Belçika ekibinin ilk hedefi Dessoleil. Alternatif olarak ise Zanka düşünülüyor. Fenerbahçe, Zanka'nın yanı sıra Perotti, Dirar, Caner ve Sinan'ı da göndermek için çalışıyor.

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