14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Helsinki'nin başvurusu reddedildi! Helsinki Fenerbahçe maçı seyircisiz olacak

Helsinki’nin başvurusu sonuçlandı! F.Bahçe maçında seyirci olacak mı?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında HJK Helsinki ile karşı karşıya gelecek. Ukrayna temsilcisinin 26 Ağustos'ta kendi sahasında oynayacağı maçın seyircili oynanması için başvuruda bulunduğunu ancak bu isteklerinin gerçekleşmediği ortaya çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Helsinki Kulübü CEO'su Aki Riihilahti, Fenerbahçe ile oynayacakları iki maçın tarihlerini değiştirmek için girişimde bulunduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi olan Finlandiya temsilcisi Helsinki, eşleşmesinin netleşmesinin ardından flaş bir hamle yaptı.

Helsinki Kulübü CEO'su Aki Riihilahti, Finlandiya'da 20 Ağustos'ta başlayacak koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle iki maçın tarihini değiştirmek istediklerini söyledi.

19 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak ilk maçı Finlandiya'ya almak istediklerini söyleyen Riihilahti, "Fenerbahçe ve UEFA ile görüşme yaptık ancak maalesef tarihleri değiştirmek mümkün olmadı. Bizim için aslında büyük bir kayıp bu" dedi.

26 Ağustos'ta oynanacak maçı seyircisiz gerçekleştirmek zorunda kalacak olan Helsinki kulübü, bilet gelirlerinden mahrum kalacak.

Fenerbahçe ile Helsinki arasındaki eşleşmede ilk maç 19 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da, rövanş ise 26 Ağustos'ta Helsinki'de oynanacak.

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