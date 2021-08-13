Fenerbahçeli Mame Thiam'a Sivasspor ve Göztepe talip oldu! | Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'de, Vitor Pereira'dan geçer not alamayan ve kendisinden takım bulması istenen Mame Thiam'ın talipleri artıyor. Avrupa'da Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Sivasspor, 28 yaşındaki santrfor için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe 'de forma giyen ve gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Mame Thiam'a bir talip daha çıktı.ajansspor'un haberine göre Demir Grup Sivasspor , sarı-lacivertli takımda forma giyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Senegalli forvet Mame Thiam'ı kadrosuna katmak istiyor.
BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ
Kırmızı-beyazlı ekibin Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, 28 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğü ve oyuncuyu resmen istediği belirtildi.
YİĞİDOLAR BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR
Yiğidolar'ın, Mame Thiam için bonservis bedeli ödemek istemediği, ancak Fenerbahçe'nin ise bonservis olmadan oyuncuyu yollamaya sıcak bakmadığı öğrenildi.
GÖZTEPE DE PEŞİNDE
Bilindiği üzere Sivasspor'un dışında İzmir ekibi Göztepe de, Thiam'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Kanarya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden ve henüz lisansı da çıkarılmayan golcü oyuncu, 18 Ağustos 2020 tarihinde Kasımpaşa'dan transfer olmuştu. Sarı-lacivertli takım ile 34 maça çıkan Thiam 8 gol ve 4 asist kaydetti.
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