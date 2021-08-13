14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Min-Jae Kim transferi ne zaman açıklanacak? Koreli gazeteci duyurdu

Min-Jae Kim transferi ne zaman açıklanacak? Koreli gazeteci duyurdu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçeceğini duyurduğu Güney Koreli stoper Min-Jae Kim'in transferinin neden açıklanmadığı merak konusu olmuştu. Koreli gazeteci Hyung Seo, sosyal medya hesabından Min-Jae Kim'in sarı-lacivertli kulübe transferiyle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Süper Lig'de sezonu pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçı ile açacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yaz transfer döneminde kadrosunu Steven Caulker, Serdar Dursun, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak takviyeleriyle güçlendiren sarı-lacivertliler, 7 Ağustos'ta Beijing Guoan'da forma giyen Min-Jae Kim için Çin ekibiyle görüşmelere başlandığını açıklamıştı.

8 Ağustos'ta İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen Koreli stoperin transferinin neden açıklanmadığı ise merak konusu oldu. Koreli gazeteci Hyung Seo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Min-Jae Kim'in transferinin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Seo, açıklamasında "Sevgili Fenerbahçeliler, Kim kulübüyle mali sorunu çözmeye çalışıyor. Birkaç gün içerisinde sonuçlanacağını duydum. Sakin olsanız iyi olur çünkü bu transferde daha ciddi bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

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