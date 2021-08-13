14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Min-Jae Kim resmen Fenerbahçe'de! Bu videoyla duyuruldu

Min-Jae Kim resmen F.Bahçe’de! Bu videoyla duyuruldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 Giriş Tarihi: 13.08.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Min-Jae Kim'i resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler Güney Koreli stoperle 4 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe'mize hoş geldin Min-Jae Kim." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den Min-Jae Kim için özel video Fenerbahçe'den Min-Jae Kim için özel video

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