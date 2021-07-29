Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler şu zamana kadar 4 hazırlık maçı yaptı. Teknik direktör Vitor Pereira, 3'lü savunmayla çıktığı bu 4 maçta da farklı isimleri beraber denedi. 7 stoperi bulunan Kanarya'da, bir tek Zanka şans bulamadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Bu futbolculardan Sadık Çiftpınar, Pereira'nın kararıyla kadro dışı bırakıldı. Elde kalan 6 stopere karşın bu bölgede bek olan Filip Novak, Nazım Sangare ve orta saha Luiz Gustavo'nun denenmesi arayışın sürdüğü anlamına geliyor. Stoperde hızlı oyuncu isteyen Portekizli teknik adamın bu bölgeye bir transfer isteyebileceği belirtiliyor.

BİR TEK ZANKA ŞANS BULAMADI

Hazırlık maçlarında Fenerbahçe'ye sol bek olarak transfer edilen Filip Novak sol stoper olarak forma giydi. Macar oyuncu Attila Szalai'ye savunmanın ortasında ve solunda şans veren Pereira, Marcel Tisserand'ı ise sadece sağ stoper olarak görevlendirdi. Yeni transfer Steven Caulker, üç stoper bölgesinde de forma giyerken Uruguaylı Mauricio Lemos defansın ortasında yer aldı. Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle 1 maçta forma giyebilirken sağ bek Nazım Sangare de sağ stoper olarak iki maçta şans buldu.

Sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo da stoperde yer alan isimler arasındaydı. Stoperler arasında şans bulamayan tek isimse Euro 2020'de yarı finale yükselen Danimarka'nın kadrosunda yer alan ve geçen pazartesi kampa katılan Zanka oldu.

Maç maç Pereira'nın şans verdiği oyuncular ve görev bölgeleri şöyle:

FENERBAHÇE - CSIKSZEREDA

Sağ stoper: İlk yarı Steven Caulker, ikinci yarı Marcel Tisserand.

Sol stoper: İlk yarı Sadık Çiftpınar, ikinci yarı Filip Novak.

Orta stoper: İlk yarı Mauricio Lemos, ikinci yarı Serdar Aziz.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA

Sağ stoper: İlk yarı Steven Caulker, ikinci yarı Marcel Tisserand.

Sol stoper: İlk yarı Attila Szalai, ikinci yarı Filip Novak.

Orta stoper: İlk yarı Mauricio Lemos, ikinci yarı Luiz Gustavo.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

Sağ stoper: İlk yarı Nazım Sangare, ikinci yarı Marcel Tisserand.

Sol stoper: İlk yarı Steven Caulker, ikinci yarı Atilla Szalai.

Orta stoper: Mauricio Lemos, 60'dan sonra Steven Caulker.

FENERBAHÇE - ZWOLLE

Sağ stoper: Marcel Tisserand, 60'tan sonra Nazım Sangare.

Sol stoper: Filip Novak, 60'tan sonra Steven Caulker.

Orta stoper: Attila Szalai, 60'tan sonra Mauricio Lemos.

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