Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Sinan Gümüş'ün takımdaki geleceği merak konusu. Geçtiğimiz sezon Erol Bulut ve Emre Belözoğlu döneminde zaman zaman şans bulan 27 yaşındaki futbolcu kimi zaman golleriyle ön plana çıksa da çoğu zaman etkisiz bir performans gösterdi. Takımın yeni hocası Vitor Pereira ise yıldız oyuncu için henüz karar vermiş değil. Öte yandan Süper Lig ekibi Göztepe ise Sinan Gümüş'ü ısrarla transfer etmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig ekibi Göztepe'de yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce gündemine aldığı Fenerbahçe'nin yıldızı Sinan Gümüş'e bir kez daha kanca attı. İstanbul ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kiralık olarak kadroya katılmak istendiği öğrenildi. Yeni Asır'ın haberine göre; taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve transferin önümüzdeki hafta içinde netleşmesinin beklendiği bildirildi. Yönetim ayrıca, yine F.Bahçe ile yollarını ayıran 36 yaşındaki golcü Papiss Cisse'yi de gündeminde tutuyor. Yönetimin tecrübeli futbolcu ile bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Genç oyuncular üzerinde de duran yönetimin gelecek vadeden bazı yıldız adaylarıyla da görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Sarıkırmızılıların gelecek sezonları da düşenerek transferde son derece akıllı bir politika izlediği vurgulandı.

ŞU ANA KADAR 7 OYUNCU ALINDI

Göztepe daha önce kadrosuna, Kiel'den Makana Baku, Altınordu'dan Kahraman Demirtaş, Gil Vicente'den Laurency, Lyon B'den Seydine N'Diaye, Wacker'den Şefik Abali, Gent'ten Arslanagic, Rakow'dan David Tijanic'i katmıştı. Yönetim geçen sezon kiralık oynayan Ndiaye'nin bonservisini de aldı.



VİRÜS YÜZÜNDEN KAMP ERKEN BİTTİ

Göztepe'nin Erzurum kampı yarıda kaldı. Sarı-kırmızılılar artan korona virüs pandemisi vakaları nedeniyle kaldığı otelden ayrılıp İzmir'e erken döndü. Daha önce kampı 1 Ağustos Pazar günü noktalamayı planlayıp Erzurum'dan 5 gün erken dönen Göztepe'nin bugün Kazım Karabekir Stadı'nda Konyaspor'la oynaması gereken hazırlık maçı da iki takımın salgın nedeniyle aldığı kararla iptal edildi. Çalışmalarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam edecek sarıkırmızılıların özel maç programı yeniden planlanacak. Göztepe'de şu ana kadar hiçbir sağlık sorununa rastlanmadığı belirtildi. Göztepe'nin önlem amaçlı Erzurum kampını yarıda bıraktığı vurgulandı.

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