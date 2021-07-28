Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Cedric Soares, Atakan Dadakdeniz, Jean Kevin Augustin... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, Vitor Pereria yönetiminde gelecek sezona hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekibin eksiklerini tespit eden Portekizli hoca, transfer listesine yeni isimler ekledi. Cedric Soares, Atakan Dadakdeniz, Jean Kevin Augustin gibi isimler eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
ALEIX VIDAL
Aleix Vidal, Gökhan Gönül'ün gitmesinin ardından Sangare'ye alternatif olarak gündemde. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yeni teklif iletecek.
ATAKAN DADAKDENİZ
Altay Bayındır'ın transfer olma ihtimaline karşı yeni bir kaleci arayan Fenerbahçe, Bursaspor'un genç file bekçisi Atakan Dadakdeniz'i gündemine aldı. Görüşmeler devam ediyor.
ALASSANE NDAO
Fenerbahçe, Karagümrük'teki performansı ile dikkat çeken Alassane Ndao'yu gündemine aldı. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için para artı takas teklifinde bulunacak.
JEAN KEVIN AUGUSTIN
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, şu anda Fransa Lig 1 ekibi Nantes'ta forma giyen Fransız golcü Jean-Kevin Augustin ile ilgileniyor. Nantes ile iletişime yakın zamanda geçilecek
AARON BOUPENDZA
Geçtiğimiz sezona damga vuran futbolculardan biri olan Aaron Boupendza'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, 7-8 milyon euro limit açılmasını bekliyor. Uygun koşullar oluşursa Gabonlu yıldız çubukluyu giyecek.
CARLOS VINICIUS
Fenerbahçe'de gündem santrfor transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler geçen sezon Tottenham formasıyla 10 gol 3 asistlik performans sergileyen Carlos Vinicius için kulübü Benfica ile temasa geçti.
CEDRIC SOARES
Teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.
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