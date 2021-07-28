28 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Cedric Soares, Atakan Dadakdeniz, Jean Kevin Augustin... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, Vitor Pereria yönetiminde gelecek sezona hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekibin eksiklerini tespit eden Portekizli hoca, transfer listesine yeni isimler ekledi. Cedric Soares, Atakan Dadakdeniz, Jean Kevin Augustin gibi isimler eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Cedric Soares, Atakan Dadakdeniz, Jean Kevin Augustin... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Cedric Soares, Atakan Dadakdeniz, Jean Kevin Augustin... | FB haberleri

ALEIX VIDAL

Aleix Vidal, Gökhan Gönül'ün gitmesinin ardından Sangare'ye alternatif olarak gündemde. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yeni teklif iletecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Cedric Soares, Atakan Dadakdeniz, Jean Kevin Augustin... | FB haberleri

ATAKAN DADAKDENİZ

Altay Bayındır'ın transfer olma ihtimaline karşı yeni bir kaleci arayan Fenerbahçe, Bursaspor'un genç file bekçisi Atakan Dadakdeniz'i gündemine aldı. Görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Cedric Soares, Atakan Dadakdeniz, Jean Kevin Augustin... | FB haberleri

ALASSANE NDAO

Fenerbahçe, Karagümrük'teki performansı ile dikkat çeken Alassane Ndao'yu gündemine aldı. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için para artı takas teklifinde bulunacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Cedric Soares, Atakan Dadakdeniz, Jean Kevin Augustin... | FB haberleri

JEAN KEVIN AUGUSTIN

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, şu anda Fransa Lig 1 ekibi Nantes'ta forma giyen Fransız golcü Jean-Kevin Augustin ile ilgileniyor. Nantes ile iletişime yakın zamanda geçilecek

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Cedric Soares, Atakan Dadakdeniz, Jean Kevin Augustin... | FB haberleri

AARON BOUPENDZA

Geçtiğimiz sezona damga vuran futbolculardan biri olan Aaron Boupendza'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, 7-8 milyon euro limit açılmasını bekliyor. Uygun koşullar oluşursa Gabonlu yıldız çubukluyu giyecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Cedric Soares, Atakan Dadakdeniz, Jean Kevin Augustin... | FB haberleri

CARLOS VINICIUS

Fenerbahçe'de gündem santrfor transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler geçen sezon Tottenham formasıyla 10 gol 3 asistlik performans sergileyen Carlos Vinicius için kulübü Benfica ile temasa geçti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Cedric Soares, Atakan Dadakdeniz, Jean Kevin Augustin... | FB haberleri

CEDRIC SOARES

Teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.

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