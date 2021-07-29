Fenerbahçe'ye Samatta ve Zanka'dan müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladılar
Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye, 2 yıldız isimden müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerde Mbwana Samatta ve Mathias Zanka takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü PEC Zwolle hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyunculara yenilenme programı uygulandı.
Diğer futbolcular ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma oynarken, antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Danimarka Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele ettiği için takıma geç katılan Mathias Zanka, çalışmalara başladı. Gençlerbirliği'yle 26 Temmuz'da yapılan hazırlık maçında sakatlık geçiren Mbwana Samatta, tedavisinin tamamlanmasıyla takıma dahil oldu.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.
Öte yandan, sarı-lacivertli takımın 31 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Almanya'nın Greuther Fürth takımıyla oynayacağı hazırlık maçının biletleri Passolig üzerinden 80 liradan satışa sunuldu.
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