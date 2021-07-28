28 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 2 - 2 Zwolle (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe Zwolle'ye takıldı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına kısa bir zaman kala hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Hollanda ekibi Zwolle ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede sarı lacivertliler, Zwolle ile 2-2 berabere kaldı. Kanarya'nın gollerini Tisserand ve Valencia kaydetti. Zwolle'nin gollerini ise Mustafa Saymak ve Landu kaydetti. İşte detaylar... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Zwolle ile kozlarını paylaştı.

Sarı lacivertliler, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, maça, Altay, Attila, Tisserand, Novak, Gustavo, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Zajc, Osayi ve Serdar Dursun ilk 11'iyle başladı.

Kanarya, ilk yarının bitimine sayılı dakikalar kala Tisserand'ın golüyle Zwolle karşısında 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe, ikinci yarının başlamasının hemen ardından 48. dakikada Valencia ile farkı 2'ye yükseltti.

Zwolle, 69. dakikada Mustafa Saymak ile farkı 1'e indirdi.

Yapılan oyuncu değişiklikleri sonrası baskısını artıran Zwolle, 81. dakikada Landu ile skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Zwolle ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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