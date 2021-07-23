Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fb haberleri
Geçtiğimiz sezon ligi Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Futbolseverler, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçını ne zaman oynayacağını merak ediyor ve arama motorlarında araştırıyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Geçtiğimiz sezona Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü ve Erol Bulut'un teknik direktörlüğünde başlayan Fenerbahçe, şampiyon Beşiktaş'ın ve 2. sırada yer alan Galatasaray'ın ardından sıralamada 3. sırada sezonu tamamladı. Bu durum Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi yolunu açtı. Bu sezon Vitor Pereira ile yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ne zaman top başı yapacak merak konusu oldu. İşte detaylar...
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 19 ve 26 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'ne Play-off turundan katılacak.
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