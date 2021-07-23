Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den flaş karar! 4 oyuncu kadro dışı kaldı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, flaş bir karar alındı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Pereira'nın isteği doğrultusunda Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin çalışmalarını takımdan ayrı gerçekleştirecektir" denildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, flaş bir karar alındı. Sarı lacivertlilerde, 4 oyuncunun bundan sonra takımdan ayrı çalışacağı duyuruldu.
İşte sarı lacivertlilerden yapılan resmi açıklama:
"Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.
Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.
Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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