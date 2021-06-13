13 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Juventus'tan ayrılan Andrea Pirlo'dan Fenerbahçe'ye cevap!

Pirlo'dan F.Bahçe'nin teklifine cevap!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Serie A ekiplerinden 'ta şampiyonluğu Inter'e kaptıran ile yollar ayrılmıştı. İtalyan teknik adamın boşta olması sarı lacivertlileri harekete geçirdi. 42 yaşındaki hoca, Kanarya'nın teklifine yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sky Italia Muhabiri , son olarak 'u çalıştıran İtalyan teknik adam 'nun sarı lacivertli kulüple görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti.

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Yapılan görüşme sonrasında İtalyan teknik direktörün 'de çalışmak istemediği ve kariyerine 'da devam etmeyi planladığı öğrenildi. Di Marzio, Fenerbahçe'nin büyük ölçüde ile anlaşmaya vardığını de ifade etti.

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