İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta şampiyonluğu Inter'e kaptıran Andrea Pirlo ile yollar ayrılmıştı. İtalyan teknik adamın boşta olması sarı lacivertlileri harekete geçirdi. 42 yaşındaki hoca, Kanarya'nın teklifine yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sky Italia Muhabiri Gianluca Di Marzio, son olarak Juventus'u çalıştıran İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'nun sarı lacivertli kulüple görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti.

FAVRE OLABİLİR

Yapılan görüşme sonrasında İtalyan teknik direktörün Türkiye'de çalışmak istemediği ve kariyerine İtalya'da devam etmeyi planladığı öğrenildi. Di Marzio, Fenerbahçe'nin büyük ölçüde Favre ile anlaşmaya vardığını de ifade etti.

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