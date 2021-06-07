Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Eyüp Yeşilyurt'tan flaş açıklama! "Kiralık kalemlere inat..."
Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Mevcut başkan Ali Koç, yeniden aday olacağını açıklamıştı. Sarı lacivertlilerin yapacağı seçimde Koç'un karşısında Eyüp Yeşilyurt yer alacak. Başkan adayı Yeşilyurt sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı. Yeşilyurt yaptığı paylaşımda, "Sahibi sürekli değişen kiralık kalemlere inat adayız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi aday olduğunu açıklayan Eyüp Yeşilyurt, sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı. Yeşilyurt, kendisine yönelik eleştirilere şöyle yanıt verdi:
Başından beri mütevazı taraftar kimliğimizi ön plana çıkardık. Biz Salon erkeği değiliz. Bizi köylü olmakla, muhtarlık gibi onurlu bir mesleği hor görerek eleştiren, sahibi sürekli değişen kiralık kalemlere inat adayız.
Fenerbahçe'de 12-13 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimi tarihi geçtiğimiz günlerde değişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig