Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Mevcut başkan Ali Koç, yeniden aday olacağını açıklamıştı. Sarı lacivertlilerin yapacağı seçimde Koç'un karşısında Eyüp Yeşilyurt yer alacak. Başkan adayı Yeşilyurt sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı. Yeşilyurt yaptığı paylaşımda, "Sahibi sürekli değişen kiralık kalemlere inat adayız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi aday olduğunu açıklayan Eyüp Yeşilyurt, sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı. Yeşilyurt, kendisine yönelik eleştirilere şöyle yanıt verdi:

Başından beri mütevazı taraftar kimliğimizi ön plana çıkardık. Biz Salon erkeği değiliz. Bizi köylü olmakla, muhtarlık gibi onurlu bir mesleği hor görerek eleştiren, sahibi sürekli değişen kiralık kalemlere inat adayız.

Fenerbahçe'de 12-13 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimi tarihi geçtiğimiz günlerde değişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

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