12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse'ye Erol Bulut talip oldu!
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren Papiss Cisse, buradaki 1 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıktı. Sarı lacivertlilerin gelecek planları arasında olmayan 36 yaşındaki oyuncuya, hem Alanyaspor'dan hem de Fenerbahçe'den hocası olan ve şu anda Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Yeni sezon öncesinde Gaziantep FK'yla sözleşme imzalayan Erol Bulut transfer için yönetime listesini verdi. Başarılı hoca, Alanyaspor ve Fenerbahçe'de beraber çalıştığı Papiss Cisse'yi takımında görmek istediğini belirtti.
Kırmızı-Siyahlılar da bu transfer için harekete geçerken, Kanarya ile sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla temaslara başladı. 36 yaşındaki futbolcunun da Erol Bulut'la yeniden çalışmak istediği kaydedildi. (Fanatik)
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