12 Haziran 2021, Cumartesi

GAZİANTEP FK

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse'ye Erol Bulut talip oldu!

Erol Bulut sürprizi! Gözüne onu kestirdi
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

'de geçtiğimiz sezonu 'de geçiren , buradaki 1 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıktı. Sarı lacivertlilerin gelecek planları arasında olmayan 36 yaşındaki oyuncuya, hem 'dan hem de Fenerbahçe'den hocası olan ve şu anda 'yı çalıştıran talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Yeni sezon öncesinde 'yla sözleşme imzalayan transfer için yönetime listesini verdi. Başarılı hoca, ve 'de beraber çalıştığı 'yi takımında görmek istediğini belirtti.

Kırmızı-Siyahlılar da bu transfer için harekete geçerken, ile sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla temaslara başladı. 36 yaşındaki futbolcunun da Erol Bulut'la yeniden çalışmak istediği kaydedildi. (Fanatik)

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