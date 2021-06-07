07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mohamed Ali Ben Romdhane yarışı!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile başlayan, Mert Hakan ve İrfan Can ile devam eden transfer düellosunda 4. perde Mohamed Ali Ben Romdhane ile yaşanacak. Adı Galatasaray ile anılan Tunuslu orta saha, Fenerbahçe'ye de önerildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika spor haberleri (Gs Fb spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mohamed Ali Ben Romdhane yarışı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Transferde her sezon karşı karşıya gelen ve bu sezon da flaş bir isim için yarışa girecek. Galatasaray ile adı anılan 'nin Fenerbahçe'ye de önerildiği ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mohamed Ali Ben Romdhane yarışı!

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, teknik direktör konusuna odaklanırken, 'un takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri , 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu. Orta alanda görev yapan ve 'na da seçilen Ben Romdhane ile ilgili hem G.Saray'a hem F.Bahçe'ye geniş bir sunum yapıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mohamed Ali Ben Romdhane yarışı!

ÖNCE TEKNİK ADAM BEKLENİYOR!

Oyuncunun özellikleri tek tek anlatıldı. Genç yeteneğin hem 6 hem de 8 numarada oynayabilen iki yönlü bir orta saha olduğu bildirildi. Futbolcunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi. cephesinden henüz oyuncuyla ilgili adım atılmadı. Bunun sebebi olarak teknik direktör belirsizliği gösterildi. Oyuncu Lyon ve kulübünün de radarında. Ancak Ben Romdhane, 'nin sona ermesinin ardından son kararını verecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mohamed Ali Ben Romdhane yarışı!

Ben Romdhane, geride kalan sezonda 33 resmi maçta 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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