ÖNCE TEKNİK ADAM BEKLENİYOR!

Oyuncunun özellikleri tek tek anlatıldı. Genç yeteneğin hem 6 hem de 8 numarada oynayabilen iki yönlü bir orta saha olduğu bildirildi. Futbolcunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe cephesinden henüz oyuncuyla ilgili adım atılmadı. Bunun sebebi olarak teknik direktör belirsizliği gösterildi. Oyuncu Lyon ve Hoffenheim kulübünün de radarında. Ancak Ben Romdhane, Afrika Şampiyonlar Ligi'nin sona ermesinin ardından son kararını verecek.