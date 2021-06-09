09 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Berke Özer için görüşmeler başlıyor! Atletico Madrid...

O isim için transfer görüşmeleri başlıyor! Atletico...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

Fenerbahçe'de başkan , geçtiğimiz hafta basın toplantısında yaptığı açıklamada bir oyuncularına 6 milyon Euro'luk transfer teklifinin geldiğini ifade ederken, bu ismin Berke Özer olduğu ortaya çıkmıştı. Madrid'in, Berke için yaptığı teklifi değerlendiremeye alan sarı lacivertli kurmaylara, 'dan önemli bir haber geldi. Buna göre Atletico Madrid yetkilileri, gelecek hafta 'a gelecek ve sarı lacivertlilerle masaya oturacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( spor haberi)

Fenerbahçe Başkanız , geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında "Bir oyuncumuza 6 milyon Euro'luk teklif var" demiş ve bu oyuncunun kaleci Berke Özer olduğu ortaya çıkmıştı.

Teklifi yapan Madrid'in önümüzdeki hafta 'a heyet yollacağı iddia edildi.

'in haberine göre, teklifin arttırılması durumunda Berke'nin şampiyonu Atletico'ya transfer olma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin ile 1 yıl daha anlaşması bulunuyor.
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