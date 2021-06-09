09 Haziran 2021, Çarşamba
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Teklifi yapan Atletico Madrid'in önümüzdeki hafta İstanbul'a heyet yollacağı iddia edildi.
Takvim'in haberine göre, teklifin arttırılması durumunda Berke'nin İspanya Ligi şampiyonu Atletico'ya transfer olma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin UEFA ile 1 yıl daha Finansal Fair Play anlaşması bulunuyor.
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Berke Özer için görüşmeler başlıyor! Atletico Madrid...
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçtiğimiz hafta basın toplantısında yaptığı açıklamada bir oyuncularına 6 milyon Euro'luk transfer teklifinin geldiğini ifade ederken, bu ismin Berke Özer olduğu ortaya çıkmıştı. Atletico Madrid'in, Berke için yaptığı teklifi değerlendiremeye alan sarı lacivertli kurmaylara, İspanya'dan önemli bir haber geldi. Buna göre Atletico Madrid yetkilileri, gelecek hafta İstanbul'a gelecek ve sarı lacivertlilerle masaya oturacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Başkanız Ali Koç, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında "Bir oyuncumuza 6 milyon Euro'luk teklif var" demiş ve bu oyuncunun kaleci Berke Özer olduğu ortaya çıkmıştı.
Teklifi yapan Atletico Madrid'in önümüzdeki hafta İstanbul'a heyet yollacağı iddia edildi.
Takvim'in haberine göre, teklifin arttırılması durumunda Berke'nin İspanya Ligi şampiyonu Atletico'ya transfer olma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin UEFA ile 1 yıl daha Finansal Fair Play anlaşması bulunuyor.
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