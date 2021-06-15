15 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den nokta atışı transfer! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Başkan Ali Koç ve ekibi fırsat transferlerine yönelik hamlelerine devam ediyor. Fenerbahçe'nin transfer listesine son olarak Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo gibi isimler de dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den nokta atışı transfer! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den nokta atışı transfer! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

STEVEN CAULKER

'da adeta yeniden doğan , sergildiği performansla Süper Lig devlerini peşine taktı. , Fenerbahçe ve 'un gündeminde yer alan Caulker, sarı lacivertli ekipten gelecek haberi bekliyor. Prensip anlaşmasına varılan yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den nokta atışı transfer! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

OUSSAMA TANNANE

Fenerbahçe'nin görüşmeler için İstanbul'a getirttiği Oussama Tannane'nin kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den nokta atışı transfer! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

ENİS DESTAN

TFF 1. Lig'de play-off finali oynayan ve Altay'a kaybeden Altınordu'nun genç futbolcusu , Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği isimler arasında yer alıyor. Geleceğe yatırım yapmak isteyen Kanarya'ya Altınordu'nun şartı ise futbolcunun düzenli oynaması oldu. Fenerbahçe ile Altınordu arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den nokta atışı transfer! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

OKAY YOKUŞLU

A Milli Takım'ımızın orta sahadaki yıldızlarından Okay Yokuşlu, ayrılması gündemde olan Gustavo'nun yerine düşünülüyor. Ancak futbolcunun menajeri ilk hedefin Avrupa'da kalmak olduğunu açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den nokta atışı transfer! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

DIEGO DALOT

Geçtiğimiz sezon Milan'da kiralık olarak forma giyen Manchester United'ın yıldızlarından Diego Dalot, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Yönetim bu teklifi değerlendiriyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den nokta atışı transfer! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

SANTOS BORRE

River Plate ile sözleşmesi sona eren Santos Borre birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. River Plate sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. 'ın da ilgilendiği Santos Borre için Fenerbahçe devreye girdi. Inter, Milan ve Lazio gibi dev kulüpler de Borre ile anlaşmak için sıraya girdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den nokta atışı transfer! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

AURELIO BUTA

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu. Aurelio Buta, sarı lacivertli ekibin gündemine geldi. Buta, sağ bekin yanı sıra orta sahada da forma giyebiliyor. Angola asıllı futbolcu, Belçika Jupiter Pro Ligi'nde toplamda 79 maçta 2 gol attı ve 16 asisti bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den nokta atışı transfer! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

TALLES COSTA

Brezilya basını flaş bir iddia geldi. Sao Paulo forması giyen yetenekli futbolcu Talles Costa'nın Fenerbahçe tarafından izlendiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den nokta atışı transfer! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri

MARCELO

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan tecrübeli sol bek Marcelo için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton nabız yokluyor. Sarı laciverlilerin bu transferdeki rakibi Everton, teklif yapmaya hazırlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daum'dan Fenerbahçe açıklaması! Daum'dan Fenerbahçe açıklaması!
F.Bahçe'ye bedava transfer! O tarihten itibaren... F.Bahçe'ye bedava transfer! O tarihten itibaren...
Favre'nin faturası el yakıyor! İşte 1 yıllık maliyeti... Favre'nin faturası el yakıyor! İşte 1 yıllık maliyeti...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör