Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den nokta atışı transfer! Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Başkan Ali Koç ve ekibi fırsat transferlerine yönelik hamlelerine devam ediyor. Fenerbahçe'nin transfer listesine son olarak Diego Dalot, Talles Costa, Aurelio Buta ve Marcelo gibi isimler de dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
STEVEN CAULKER
Aytemiz Alanyaspor'da adeta yeniden doğan Steven Caulker, sergildiği performansla Süper Lig devlerini peşine taktı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alan Caulker, sarı lacivertli ekipten gelecek haberi bekliyor. Prensip anlaşmasına varılan yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.
OUSSAMA TANNANE
Fenerbahçe'nin görüşmeler için İstanbul'a getirttiği Oussama Tannane'nin kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
ENİS DESTAN
TFF 1. Lig'de play-off finali oynayan ve Altay'a kaybeden Altınordu'nun genç futbolcusu Enis Destan, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği isimler arasında yer alıyor. Geleceğe yatırım yapmak isteyen Kanarya'ya Altınordu'nun şartı ise futbolcunun düzenli oynaması oldu. Fenerbahçe ile Altınordu arasındaki görüşmeler devam ediyor.
OKAY YOKUŞLU
A Milli Takım'ımızın orta sahadaki yıldızlarından Okay Yokuşlu, ayrılması gündemde olan Gustavo'nun yerine düşünülüyor. Ancak futbolcunun menajeri ilk hedefin Avrupa'da kalmak olduğunu açıkladı.
DIEGO DALOT
Geçtiğimiz sezon Milan'da kiralık olarak forma giyen Manchester United'ın yıldızlarından Diego Dalot, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Yönetim bu teklifi değerlendiriyor.
SANTOS BORRE
River Plate ile sözleşmesi sona eren Santos Borre birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. River Plate sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Santos Borre için Fenerbahçe devreye girdi. Inter, Milan ve Lazio gibi dev kulüpler de Borre ile anlaşmak için sıraya girdi.
AURELIO BUTA
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu. Aurelio Buta, sarı lacivertli ekibin gündemine geldi. Buta, sağ bekin yanı sıra orta sahada da forma giyebiliyor. Angola asıllı futbolcu, Belçika Jupiter Pro Ligi'nde toplamda 79 maçta 2 gol attı ve 16 asisti bulunuyor.
TALLES COSTA
Brezilya basını flaş bir iddia geldi. Sao Paulo forması giyen yetenekli futbolcu Talles Costa'nın Fenerbahçe tarafından izlendiği belirtildi.
MARCELO
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan tecrübeli sol bek Marcelo için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton nabız yokluyor. Sarı laciverlilerin bu transferdeki rakibi Everton, teklif yapmaya hazırlanıyor.
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