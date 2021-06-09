09 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Rafael Benitez ve B Planı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de teknik direktör çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kanarya'nın listesinde ilk sırada bulunan Rafael Benitez 16 Haziran'da resmi görüşme için İstanbul'da olacak. Tecrübeli teknik adam sarı laciverlilerin projesini beğenirse sözleşmeye imza atacak. Ancak Fenerbahçe her ihtimale karşı yedekte iki Portekizli ismi daha tutuyor ve ikisiyle de temaslar sürüyor. (FB transfer haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Rafael Benitez ve B Planı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

'de teknik direktör meselesinde her geçen gün sona yaklaşılıyor. Başkan ile birlikte Sarı-Lacivertli kurmayların teknik direktör meselesindeki yol haritası da ortaya çıkmış durumda…

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Rafael Benitez ve B Planı...

Bir süredir dünyaca İspanyol teknik adam ile temas halinde olan , tecrübeli çalıştırıcıyı 'a davet etmişti. 'in haberine göre, Benitez, 16 Haziran tarihinde İstanbul'da olacak ve Başkan 'un projesini 1. ağızdan dinleyecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Rafael Benitez ve B Planı...

Anlaşma kesin olarak sağlanırsa İspanyol teknik adam ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Ancak yönetimi yine de her ihtimale karşı alternatif isimleri hazırda tutuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Rafael Benitez ve B Planı...

Öte yandan, içini sağlama almayı da ihmal etmedi. Listesindeki pek çok teknik adamla iletişime geçen ve nabız yoklayan sarı lacivertli kulüp 'le anlaşma gerçekleşmemesi halinde yine Portekizli iki teknik adamı da yedekte tutuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Rafael Benitez ve B Planı...

Bu isimlerden ilki 48 yaşındaki . 'nin menajer 'a yetki vermesinin ardından Altıparmak, Fonseca'nın menajeri ile görüşmüştü. Fonseca kariyerinde daha önce , ve gibi takımları çalıştırdı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Rafael Benitez ve B Planı...

Benitez'in hayır demesi halinde B planı olarak tutulan diğer isimse başka bir Portekizli isim . 43 yaşındaki teknik adam en son Fransız devi 'yı çalıştırdı. Ancak, Villas-Boas sadece 'nin listesinde değil. Portekizli teknik adamı Vedat Muriqi'nin formasını giydiği İtalyan ekibi Lazio da yakından takip ediyor.

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