Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de yol haritası çizildi! Rafael Benitez ve B Planı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de teknik direktör çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kanarya'nın listesinde ilk sırada bulunan Rafael Benitez 16 Haziran'da resmi görüşme için İstanbul'da olacak. Tecrübeli teknik adam sarı laciverlilerin projesini beğenirse sözleşmeye imza atacak. Ancak Fenerbahçe her ihtimale karşı yedekte iki Portekizli ismi daha tutuyor ve ikisiyle de temaslar sürüyor. (FB transfer haberleri)
Fenerbahçe'de teknik direktör meselesinde her geçen gün sona yaklaşılıyor. Başkan Ali Koç ile birlikte Sarı-Lacivertli kurmayların teknik direktör meselesindeki yol haritası da ortaya çıkmış durumda…
Bir süredir dünyaca İspanyol teknik adam Rafael Benitez ile temas halinde olan Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyı İstanbul'a davet etmişti. Takvim'in haberine göre, Benitez, 16 Haziran tarihinde İstanbul'da olacak ve Başkan Ali Koç'un projesini 1. ağızdan dinleyecek.
Anlaşma kesin olarak sağlanırsa İspanyol teknik adam ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Ancak Fenerbahçe yönetimi yine de her ihtimale karşı alternatif isimleri hazırda tutuyor.
Öte yandan, Fenerbahçe içini sağlama almayı da ihmal etmedi. Listesindeki pek çok teknik adamla iletişime geçen ve nabız yoklayan sarı lacivertli kulüp Rafael Benitez'le anlaşma gerçekleşmemesi halinde yine Portekizli iki teknik adamı da yedekte tutuyor.
Bu isimlerden ilki 48 yaşındaki Paulo Fonseca. Fenerbahçe'nin menajer Batur Altıparmak'a yetki vermesinin ardından Altıparmak, Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüşmüştü. Fonseca kariyerinde daha önce Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma gibi takımları çalıştırdı.
Benitez'in hayır demesi halinde B planı olarak tutulan diğer isimse başka bir Portekizli isim Andres Villas-Boas. 43 yaşındaki teknik adam en son Fransız devi Marsilya'yı çalıştırdı. Ancak, Villas-Boas sadece Fenerbahçe'nin listesinde değil. Portekizli teknik adamı Vedat Muriqi'nin formasını giydiği İtalyan ekibi Lazio da yakından takip ediyor.
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