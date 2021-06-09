Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'e teklifini yaptı! İşte o rakam...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Bir taraftan teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe diğer taraftan da gelecek sezon takımı şampyonluğa taşıyabilecek bir santrfora imza attırmanın peşinde. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip, transfer listesinde yer alan Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic'e maaş teklifini iletti. Sarı lacivertliler İngiliz kulübü Fulham'a da para + zorunlu satın alma opsiyonu önerdi. (FB transfer haberleri)
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını iyice hızlandırmış durumda. Teknik direktör adaylarından Rafael Benitez'in alınmasını istediği iddia edilen Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic için ilk resmi adım atıldı. Hem Mitrovic'e hem de İngiliz kulübüne cazip bir teklifle gidildi.
BONUSLAR HARİÇ 3 MİLYON EURO
Takvim'in haberine göre, Sarı lacivertli kurmaylar Mitrovic'e yıllık 3 milyon Euro net maaş teklif etti. Sırp golcünün maaşı bonuslarla birlikte daha da artacak. Mitrovic bu teklife son derece sıcak baktı.
FULHAM TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK
Fulham'a ise 1 yıllık kiralamanın ardından 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifinde bulundu. Fulham bu teklifi düşünmek için süre istedi. Karar 1 hafta içinde netleşecek.
PİYASA DEĞERİ ÇOK YÜKSEK
26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Aleksandar Mitrovic, Sırp futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcü konumunda. Mitrovic'in güncel piyasa değeri de 16 milyon Euro civarında.
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