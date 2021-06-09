BONUSLAR HARİÇ 3 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre, Sarı lacivertli kurmaylar Mitrovic'e yıllık 3 milyon Euro net maaş teklif etti. Sırp golcünün maaşı bonuslarla birlikte daha da artacak. Mitrovic bu teklife son derece sıcak baktı.