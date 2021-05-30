Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesinde teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç'un seçimin ardından kararını vermesi bekleniyor. Halihazırda Fenerbahçe'nin başında olan Emre Belözoğlu'nun da geleceği bu karara bağlı iken, İspanyollardan flaş bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü teknik adam Manuel Pellegrini'nin Kanarya'ya yanıt verdiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunduğu ve hatta, resmi teklif götürdüğü ifade edilen Manuel Pellegrini ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İspanyol medyasında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Manuel Pellegrini'ye yüklü miktarda maaşlı bir teklif yaptı.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Haberin detaylarında, Manuel Pellegrini'nin Fenerbahçeli yetkililere teşekkür ettiği ve bu teklifi reddettiği kaydedildi. Pellegrini'nin, İspanya'da mutlu olduğu ve Real Betis'ten ayrılmak istemediği yazıldı.

Manuel Pellegrini, 2020 yazında Real BEtis ile 3 yıllık sözleşme imzalamış ve 40 maçta 1.7 puan ortalaması yakalamıştı.





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