30 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Manuel Pellegrini Fenerbahçe'nin teklifine yanıtını verdi!

Pellegrini cevabını verdi! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 Giriş Tarihi: 30.05.2021

Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesinde teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sarı lacivertlilerde başkan 'un seçimin ardından kararını vermesi bekleniyor. Halihazırda Fenerbahçe'nin başında olan 'nun da geleceği bu karara bağlı iken, İspanyollardan flaş bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü teknik adam 'nin Kanarya'ya yanıt verdiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunduğu ve hatta, resmi teklif götürdüğü ifade edilen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İspanyol medyasında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Manuel Pellegrini'ye yüklü miktarda maaşlı bir teklif yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu göreve devam edecek mi? İşte son gelişmeler

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Haberin detaylarında, Manuel Pellegrini'nin Fenerbahçeli yetkililere teşekkür ettiği ve bu teklifi reddettiği kaydedildi. Pellegrini'nin, İspanya'da mutlu olduğu ve 'ten ayrılmak istemediği yazıldı.

Manuel Pellegrini, 2020 yazında Real BEtis ile 3 yıllık sözleşme imzalamış ve 40 maçta 1.7 puan ortalaması yakalamıştı.

Manuel Pellegrini kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Belözoğlu göreve devam edecek mi? İşte son gelişmeler Belözoğlu göreve devam edecek mi? İşte son gelişmeler
Fenerbahçe'de Samatta gelişmesi! 3 talip birden... Fenerbahçe'de Samatta gelişmesi! 3 talip birden...
Transferde durmuyor! İşte 2022 model yeni kadro... Transferde durmuyor! İşte 2022 model yeni kadro...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör