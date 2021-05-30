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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu göreve devam edecek mi? İşte son gelişmeler

Son dakika spor haberleri: A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kul, sarı-lacivertli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Emre Belözoğlu ile ilgili son bilgileri paylaştı. (FB spor haberi)
30.05.2021
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