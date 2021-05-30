30 Mayıs 2021, Pazar

FUTBOL

Manuel Pellegrini kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

Manuel Pellegrini kimdir?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

Dünyaca ünlü teknik direktör 'nin ismi ile anıldı. Pellegrini, arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan 'de gelecek sezonun teknik direktörü henüz belli değil. Sarı lacivertli ekipte teknik direktör adayları arasında de yer alıyor. Peki, kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

MANUEL PELLEGRINI KİMDİR?

16 Eylül 1953 yılında 'de dünyaya gelen Manuel Pellegrini, parlak bir futbolculuk kariyeri geçirmedi. Deneyimli antrenör, sadece ülkesinin sınırları içerisinde futbol oynadı ve kariyerini 'de sonlandırdı. Antrenörlüğü de yine aynı takımda teknik direktör olarak başlayan Şilili teknik adam, daha sonra , , , , , ve gibi üst düzey takımlarda görev aldı.

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