Manuel Pellegrini kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?
Dünyaca ünlü teknik direktör Manuel Pellegri'nin ismi Fenerbahçe ile anıldı. Pellegrini, arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Manuel Pellegrini kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?
2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun teknik direktörü henüz belli değil. Sarı lacivertli ekipte teknik direktör adayları arasında Manuel Pellegrini de yer alıyor. Peki, Manuel Pellegrini kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?
MANUEL PELLEGRINI KİMDİR?
16 Eylül 1953 yılında Şili'de dünyaya gelen Manuel Pellegrini, parlak bir futbolculuk kariyeri geçirmedi. Deneyimli antrenör, sadece ülkesinin sınırları içerisinde futbol oynadı ve kariyerini Universidad de Chile'de sonlandırdı. Antrenörlüğü de yine aynı takımda teknik direktör olarak başlayan Şilili teknik adam, daha sonra San Lorenzo, River Plate, Villarreal, Real Madrid, Malaga, Manchester City ve West Ham United gibi üst düzey takımlarda görev aldı.
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