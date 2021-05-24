Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un gündeminde olan Kenan Karaman transferinde flaş gelişme!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 4 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarının gündeminde yer alan son olarak Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman konusunda milli futbolcudan açıklama geldi. İşte transferdeki son detaylar...
Almanya Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'taki sözleşmesi sona eren forvet Kenan Karaman, takımdan ayrıldığını açıkladı. A Milli yıldızımız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda etti.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Şimdi hoşça kal deme vakti. Yoluma başka bir yerde devam edeceğim. Bütün taraftarlara, personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çok heyecan verici 3 yıl geçirdim. Hem kişisel hem de fizik olarak olgunlaştım. Bu kulüp için gelecekte en iyisini diliyorum. Bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum."
4 BÜYÜKLERİN GÖZDESİ!
Bonservisi elinde bulunan Kenan Karaman, Süper Lig'deki 4 büyük kulübün gözdesi konumunda bulunuyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor.
Bu sezon Almanya Bundesliga 2. Lig'de 28 maça çıkan Kenan Karaman, 7 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
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