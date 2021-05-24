24 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un gündeminde olan Kenan Karaman transferinde flaş gelişme!

Kenan Karaman transferinde flaş gelişme!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 4 büyükleri , Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarının gündeminde yer alan son olarak 'ta forma giyen konusunda milli futbolcudan açıklama geldi. İşte transferdeki son detaylar...

Almanya Bundesliga 2 takımlarından 'taki sözleşmesi sona eren forvet , takımdan ayrıldığını açıkladı. A Milli yıldızımız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda etti.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Şimdi hoşça kal deme vakti. Yoluma başka bir yerde devam edeceğim. Bütün taraftarlara, personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çok heyecan verici 3 yıl geçirdim. Hem kişisel hem de fizik olarak olgunlaştım. Bu kulüp için gelecekte en iyisini diliyorum. Bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum."

4 BÜYÜKLERİN GÖZDESİ!

Bonservisi elinde bulunan Kenan Karaman, Süper Lig'deki 4 büyük kulübün gözdesi konumunda bulunuyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, , Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor.

Bu sezon Almanya Bundesliga 2. Lig'de 28 maça çıkan Kenan Karaman, 7 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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