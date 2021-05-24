24 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül için karar alındı! | FB haberleri...

F.Bahçe'de flaş Gökhan Gönül kararı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekibin deneyimli futbolcusu ile sözleşme yenileme kararı alındı. Gökhan Gönül'ün sözleşmesinde yer alan opsiyon kullanılacak. | Fenerbahçe transfer haberleri...

Tranfer operasyonunu sürdüren sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların son durumu merak konusu olmuştu. Takımda değişiklikler yaşamaya hazırlanan ve birçok oyuncuyla yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de ile ilgili karar verildi.

SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR!

'in haberine göre; Fenerbahçe, takım kaptanı Gökhan Gönül'ün sözleşmesini uzatıyor. Yönetim, deneyimli futbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyon hakkını kullanacak. Bu durumda sarı-lacivertliler sağ bek transferi yapmayacak.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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