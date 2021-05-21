21 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mbwana Samatta’ya El Ahly kancası!
Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ancak ne Erol Bulut ne de Emre Belözoğlu döneminde bekleneni veremeyen Samatta'nın, geleceği merak ediliyor. Kanarya, Tanzanyalı forvet için teklif gelmesini bekliyor. Transferde belirsizlik sürerken, Arap basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin kurtulmaya çalıştığı Mbwana Samatta'ya El Ahly talip oldu. Arap basını, Mısır kulübünün golcü futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Aston Villa ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu.
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