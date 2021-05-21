21 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe dünya yıldızı golcü için harekete geçti! Hedef Diego Costa...

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon en çok eleştirilen oyuncular arasında golcüler vardi. Sarı lacivertliler kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, ve 'den beklediği katkıyı alamadı. Gelecek sezon için santrfor transferine odaklanan 'da, listenin başında var. Bu transferin önümüzdeki hafta resmileşebileceği ise iddialar arasında. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Geçtiğimiz sezon transferin en hareketli kulübü olan Fenerbahçe, 2021-22 öncesi de flaş isimler üzerinde duruyor. Emre Belözoğlu'nun kısa süre formasını giydiği Atletico Madrid'den takım arkadaşı ile daha önce görüştüğü haberlerinin üzerine bu kez de önemli bir iddiayı ortaya attı. Haberde; İspanyol golcünün Türkiye'den bir kulüple görüşme halinde olduğu ve önümüzdeki hafta işin resmileşebileceği ifade edildi. Sözleşmesinin sona erdiği Atletico'da bu sezon yalnızca 7 maçta süre alan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti.

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474 MAÇTA 181 GOL 71 ASİST

Prefosyonel kariyerinde 8 farklı takımın formasını giyen Diego Costa, 474 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 181 kez rakip fileleri havalandıran İspanyol yıldız, 71 de asist yaptı. Agresif yapısıyla bilinen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 11 kez kızarırken, 136 sarı gördü. (Fotomaç)

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