Son dakika spor haberi: Fenerbahçe dünya yıldızı golcü için harekete geçti! Hedef Diego Costa...
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon en çok eleştirilen oyuncular arasında golcüler vardi. Sarı lacivertliler kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse'den beklediği katkıyı alamadı. Gelecek sezon için santrfor transferine odaklanan Kanarya'da, listenin başında Diego Costa var. Bu transferin önümüzdeki hafta resmileşebileceği ise iddialar arasında. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Geçtiğimiz sezon transferin en hareketli kulübü olan Fenerbahçe, 2021-22 öncesi de flaş isimler üzerinde duruyor. Emre Belözoğlu'nun kısa süre formasını giydiği Atletico Madrid'den takım arkadaşı Diego Costa ile daha önce görüştüğü haberlerinin üzerine bu kez de Sky Sports önemli bir iddiayı ortaya attı. Haberde; İspanyol golcünün Türkiye'den bir kulüple görüşme halinde olduğu ve önümüzdeki hafta işin resmileşebileceği ifade edildi. Sözleşmesinin sona erdiği Atletico'da bu sezon yalnızca 7 maçta süre alan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti.
474 MAÇTA 181 GOL 71 ASİST
Prefosyonel kariyerinde 8 farklı takımın formasını giyen Diego Costa, 474 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 181 kez rakip fileleri havalandıran İspanyol yıldız, 71 de asist yaptı. Agresif yapısıyla bilinen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 11 kez kızarırken, 136 sarı gördü. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig