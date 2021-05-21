21 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu yoklaması!

Belözoğlu'dan Cengiz ve Okay yoklaması
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

Sezonun bitimiyle 'de Emre Belözoğlu transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertli takımda hem sportif direktör hem de teknik sorumlu konumunda bulunan Belözoğlu'nun hedefinde Cengiz Ünder ve var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Emre Belözoğlu transfer çalışmalarına başladı. Hedefte Cengiz Ünder ile olduğu iddia edildi. İki yıldızdan fikir alındı. 27 yaşındaki Okay'ın Celta, 23 yaşındaki Cengiz'in ise ile 2 yıl daha kontratı var.

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