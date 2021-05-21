Sezonun bitimiyle Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertli takımda hem sportif direktör hem de teknik sorumlu konumunda bulunan Belözoğlu'nun hedefinde Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Emre Belözoğlu transfer çalışmalarına başladı. Hedefte Cengiz Ünder ile Okay Yokuşlu olduğu iddia edildi. İki yıldızdan fikir alındı. 27 yaşındaki Okay'ın Celta, 23 yaşındaki Cengiz'in ise Roma ile 2 yıl daha kontratı var.

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