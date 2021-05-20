20 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni kalecisini Süper Lig'den buldu! İşte Kanarya'nın takas teklifi...

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler, Altay Bayındır'a bir alternatif arıyor. Harun Tekin ve Oytun Özdoğan'ın performansından memnun olmayan Kanarya, Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan'ı gündemine aldı. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kaleci için Mame Thiam ile Mauricio Lemos'u takasta kullanabileceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni kalecisini Süper Lig'den buldu! İşte Kanarya'nın takas teklifi...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 Giriş Tarihi: 20.05.2021

'nin, 'da iyi bir sezon geçiren file bekçisi 'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni kalecisini Süper Lig'den buldu! İşte Kanarya'nın takas teklifi...

FENERBAHÇE'DEN TAKAS FORMÜLÜ

'un haberine göre; Sarı lacivertliler, bu transferde yol haritası olarak takas yöntemini devreye sokacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni kalecisini Süper Lig'den buldu! İşte Kanarya'nın takas teklifi...

temsilcisi 25 yaşındaki kaleciye karşı 'den ile 'u talep edecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni kalecisini Süper Lig'den buldu! İşte Kanarya'nın takas teklifi...

Teknik Direktörü 'un bu iki oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği de belirtiiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni kalecisini Süper Lig'den buldu! İşte Kanarya'nın takas teklifi...

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Tecrübeli kalecinin ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Akkan, ekibinde bu sezon 32 maçta forma giydi.

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