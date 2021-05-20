Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni kalecisini Süper Lig'den buldu! İşte Kanarya'nın takas teklifi...

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler, Altay Bayındır'a bir alternatif arıyor. Harun Tekin ve Oytun Özdoğan'ın performansından memnun olmayan Kanarya, Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan'ı gündemine aldı. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kaleci için Mame Thiam ile Mauricio Lemos'u takasta kullanabileceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor'da iyi bir sezon geçiren file bekçisi Gökhan Akkan'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN TAKAS FORMÜLÜ Ajansspor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, bu transferde yol haritası olarak takas yöntemini devreye sokacak.

Karadeniz temsilcisi 25 yaşındaki kaleciye karşı Fenerbahçe'den Mame Thiam ile Mauricio Lemos'u talep edecek.