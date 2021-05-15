15 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe deplasman rekoruna koşuyor! Kayserispor maçında...

F.Bahçe rekora koşuyor!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'de , bu sezon iç sahada kötü bir performans sergilese de deplasmandaki oyunuyla dikkatleri çekiyor. Sarı lacivertliler deplasmandaki son 12 maçını kaybetmedi. ayrıca tek sezonda 13 maç ile en uzun serisini 1988/89'da yaşamıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de , bu sezon özellikle döneminde iç saha performansıyla tepki çekti. 'nun takımın başına gelişiyle iç sahada maçlarını kazanmaya başlayan öte yandan deplasmanda gösterdiği oyunla rekora koşuyor. Sarı lacivertliler bu sezon, deplasmandaki 12 maçını kaybetmedi. Bu maçlardan 8 galibiyet ve 4 beraberlik alan Fenerbahçe, maçında da mağlup olmaması durumunda bu alandaki en uzun seri olan 1988/89 sezonuna yetişecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi boşa çıkıyor!

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