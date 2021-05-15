Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, bu sezon iç sahada kötü bir performans sergilese de deplasmandaki oyunuyla dikkatleri çekiyor. Sarı lacivertliler deplasmandaki son 12 Süper Lig maçını kaybetmedi. Kanarya ayrıca tek sezonda 13 maç ile en uzun serisini 1988/89'da yaşamıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, bu sezon özellikle Erol Bulut döneminde iç saha performansıyla tepki çekti. Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelişiyle iç sahada maçlarını kazanmaya başlayan Kanarya öte yandan deplasmanda gösterdiği oyunla rekora koşuyor. Sarı lacivertliler bu sezon, deplasmandaki 12 Süper Lig maçını kaybetmedi. Bu maçlardan 8 galibiyet ve 4 beraberlik alan Fenerbahçe, Kayserispor maçında da mağlup olmaması durumunda bu alandaki en uzun seri olan 1988/89 sezonuna yetişecek.

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